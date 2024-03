Comune Terni, problemi con la differenziata: 350 euro di serrature

di S.F.

L’acquisto comporta poche centinaia di euro, nulla di eclatante. Ma è curioso per la motivazione. Il Comune di Terni ha problemi con la raccolta differenziata per gli uffici di corso del Popolo e allora ecco l’impegno di spesa da 350 euro per l’acquisto ed installazione di serrature gravitazionali. Di mezzo anche Asm.

Cosa succede?

Gli uffici comunali del ‘Pentagono’ conferiscono nei quattro bidoni da 120 litri e nel cassonetto da 240 litri posizionati a sinistra rispetto all’ingresso. Bene, cosa accade? Dalla direzione ambiente spiegano che in teoria sarebbero ad uso esclusivo del Comune ma, «essendo posizionati in un’area a uso pubblico e essendo privi di chiusura, sono spesso utilizzati da soggetti terzi per il conferimento di rifiuti non provenienti dagli uffici». E Asm non procede con il ritiro quando non c’è un corretto conferimento.

L’esborso

Risultato: «Si accumulano molti sacchi di rifiuti abbandonati proprio difronte all’accesso dell’anagrafe». Si arriva alla soluzione.In sintesi il Comune acquistato le serrature per i contenitori. Preventivo da poco più di 350 euro da parte della Casa della chiave e via libera formale, come firmato dal dirigente all’ambiente Paolo Grigioni dopo il lavoro istruttorio dell’ingegnere Giorgia Imerigo, la posizione organizzativa responsabile del procedimento.