Comune Terni, si dimette un istruttore amm.-contabile Pnrr. Entra il ’99 Zanetti

di S.F.

Ulteriori novità per il personale del Comune di Terni – in questo caso parliamo di coloro che sono entrati a tempo determinato nelle settimane conclusive del 2022 – nell’ambito dei rinforzi per l’attuazione del Pnrr. C’è infatti chi, dopo pochi mesi di attività, ha deciso di dimettersi: si tratta dell’istruttore amministrativo-contabile di categoria C Daniele Pastori, in azione da inizio 2023. Bene, cosa è successo? Si è dimesso a metà aprile e da lunedì 5 giugno,c’è il sostituto. Si tratta del classe 1999 Emanuele Zanetti, posizionato al primo posto utile della graduatoria. A firmare è la dirigente Donatella Accardo. Resterà fino – al massimo – al 31 dicembre 2026. Da ricordare che in origine il semaforo verde era arrivato per Anna Scarponi, Elisa Fanti, Elisa Sciaboletta, Tiziana Pacifici, Cristina Flammini, Federica Laurenzi e Grazia Todini. In un secondo momento spazio a Giorgio Cantabene, Debora Loiacono, Maria Vista, Marjola Dodaj e Irma Taliani.

