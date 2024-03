Controllore aggredito sul bus da due balordi senza biglietto

Ancora un brutto episodio su un mezzo di trasporto pubblico in Umbria, ai danni del personale impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni. Questa volta è toccato ad un controllore di BusItalia che è stato aggredito a parole – e non solo – da due balordi nel pomeriggio di domenica a Perugia. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, con un articolo a firma di Luca Benedetti, i due si erano già fatti notare nella zona del terminal bus di piazza Partigiani, quando il personale ha iniziato a far allontanare chi non aveva con sé il biglietto per salire sui bus. I due – descritti come ubriachi o comunque in stato di alterazione – hanno così raggiunto la vicina fermata di viale Marconi/Ai Tre Archi e lì hanno tentato di salire sul mezzo extraurbano diretto a Gubbio. Il controllore li ha invitati a scendere ed è scoppiato il parapiglia, fra insulti e colpi proibiti, sedato a fatica da una guardia giurata prontamente intervenuta, che stava seguendo il mezzo BusItalia con l’auto di servizio. I due sono stati anche supportati, a parole, da un terzo soggetto – probabilmente un amico – rimasto all’esterno del bus ma pronto ad incitarli a dare una testata al controllore. Alla fine i carabinieri si sono portati sul posto, il bus è potuto ripartire e i due sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria. Ma resta l’ennesimo grave episodio di una lunga serie che vede il personale dei mezzi di trasporto pubblici, nel mirino di balordi e malintenzionati.

