Cosp Tecno Service, donazioni alla Diocesi di Terni-Narni-Amelia

«In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, c’è chi pensa a gesti concreti per alleviare le difficoltà economiche ed esistenziali, conseguenti alle restrizioni imposte per contrastare il dilagare della pandemia Covid-19». La Diocesi di Terni-Narni-Amelia ringrazia, «per la disponibilità e sensibilità dimostrata», la Cosp tecno service che ha donato 3 mila mascherine che verranno distribuite alle famiglie che versano in particolare stato di bisogno.

Le fasce più deboli

«E’ un gesto di attenzione alle necessità delle fasce più deboli della popolazione che vivono con particolare problematicità questa emergenza, ed occasione per ribadire l’obbligo di indossare la mascherina e di cambiarla spesso». La Diocesi ringrazia ancora la Cosp Tecno Service per «l’attenzione rivolta anche alla cura spirituale delle anime con la donazione di 10 copie del nuovo Messale romano elaborato dalla Conferenza episcopale italiana, che sarà in uso per tutte le celebrazioni nelle chiese cattoliche a partire dalla prima domenica di avvento 29 novembre 2020».