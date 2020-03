Covid-19, a Terni bar e locali ‘disciplinati’

Sulla base dell’organizzazione disposta nell’ambito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, la polizia Locale di Terni si sta occupando dei controlli relativi all’osservanza dei divieti e al rispetto degli orari di apertura e chiusura relativamente ai pubblici esercizi. «Nella giornata di ieri (martedì, ndr) – fanno sapere l’assessore Giovanna Scarcia e la comandante della polizia Locale, Gioconda Sassi – le pattuglie hanno controllato il 90% circa dei pubblici esercizi e tutti, nessuno escluso, hanno rispettato l’orario di chiusura per le ore 18».

«Grande collaborazione»

«La polizia Locale e gli agenti – prosegue la Scarcia – che ringrazio per l’impegno straordinario che stanno dimostrando anche in questo periodo eccezionale, continueranno ad assolvere ai compiti loro assegnati nell’ambito della collaborazione con la questura e le forze dell’ordine. Intendo poi ringraziare il prefetto e il questore, insieme alle forze dell’ordine, per l’impegno, la professionalità e per le quotidiane attività di controllo in favore della salute pubblica. Il ringraziamento va poi ai titolari di esercizi pubblici per il senso civico e la grande collaborazione dimostrata nel rispettare le limitazioni che questa emergenza ci impone in una fase difficilissima per tutti e in particolare per le loro attività. Sono sicura – conclude l’assessore – che stiamo condividendo tutti lo spirito giusto di collaborazione e di unità che deve sostenerci e aiutarci a uscire dall’emergenza il prima possibile. Per questo rivolgo un appello al senso di responsabilità di ciascuno affinché siano rispettate tutte le prescrizioni del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri».