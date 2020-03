Covid-19: «Per noi medici nessuna tutela»

di F.L.

«Pur godendo di buona salute, e non avendo sintomi ‘particolari’ ho deciso di allontanare mia moglie e i miei tre bambini (due bimbe ed un bambino di 30 giorni), imponendomi di fatto un autoisolamento, perché non mi sento sicuro. Non mi sento sicuro di non arrecare loro danno tornando a casa da una sede lavorativa che non tutela più la mia salute»: lo sfogo, corredato di un video dello stesso tenore, arriva via Facebook da un medico chirurgo della chirurgia digestiva dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Andrea Boccolini. Secondo il quale le condizioni lavorative del personale sanitario del nosocomio ternano «necessitano di urgenti modifiche dopo i fatti di questi giorni» legati al coronavirus. «Noi sanitari – dice – non ci sentiamo più al sicuro e tutelati in ospedale. Mancano del tutto i dispositivi di protezione individuale».

COVID-19 IN UMBRIA: SALGONO A 143 I CONTAGIATI

SACRIFICI E RISCHI H24 PER COLORO CHE SONO ‘IN TRINCEA’

«Sono in autoisolamento, dicevamo – continua il medico, che chiede agli utenti Facebook di condividere il suo messaggio -, andrò a lavoro rispettando i miei turni ed essendo pronto ad accorrere laddove (speriamo di no) ce ne fosse bisogno in maniera urgente. Non farò un passo indietro ma chiedo fortemente che vengano attivati e messi a nostra disposizione, da subito, i presidi che tutelino la nostra salute (considerando ogni paziente come un possibile contagiato Covid-19)». E poi ancora: «Capite bene che per la medicina ed il bene comune sto sacrificando la cosa più bella che ho, la mia famiglia. Lo faccio col cuore e conscio di stare facendo la cosa giusta. Quando però mi si chiede di mettere a rischio la vita dei miei cari non va più bene e se permettete ciò mi rende alquanto incazzato».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

LO SFOGO DEL DOTTOR BOCCOLINI – VIDEO