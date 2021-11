Covid, 83 nuovi casi e 85 guarigioni. Due ricoverati in più

Sono 83 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.34 di venerdì 26 novembre. Il dato è relativo a 10.463 tamponi presi in esame – 2.407 tamponi molecolari (totale 1.238.104) e 8.056 antigenici (totale 1.193.389) – per una percentuale di positivi pari allo 0,79% (giovedì 25 novembre era stata dello 0,90%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 85 (totale 64.103). Non si registrano ulteriori decessi di una persone positive al virus, per un totale che resta a 1.482. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.652 (-2). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 67.237 positività (+85).

I ricoveri

Alla mattinata di venerdì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 58 (+2) di cui 7 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 30 ricoveri (+1) di cui 2 (invariato) in intensiva; Terni 28 ricoveri (+1) di cui 5 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.594 persone (-4).

I nuovi casi

Gli 83 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Amelia (2), Assisi (8), Attigliano (2), Castel Ritaldi (1), Castiglione del Lago (1), Città di Castello (2), Foligno (5), fuori regione (3), Gualdo Tadino (1), Gubbio (4), Magione (2), Marsciano (1), Monte Santa Maria Tiberina (1, torna ‘Covid+’), Montecastrilli (1), Narni (4), Orvieto (2), Perugia (23), Pietralunga (1), Porano (1), San Gemini (1), Spoleto (3), Terni (12), Todi (1) e Valfabbrica (1).

Le guarigioni

Le 85 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Assisi (2), Bastia Umbra (4), Bettona (4), Campello sul Clitunno (1), Cascia (1), Città di Castello (2), Deruta (3), Foligno (11), fuori regione (3), Gualdo Tadino (2), Gubbio (1), Marsciano (3), Massa Martana (1), Narni (1), Norcia (1), Orvieto (1), Panicale (3), Perugia (15), San Gemini (1), San Giustino (1), San Venanzo (1, torna ‘Covid free’), Spello (1), Spoleto (12), Terni (8), Todi (1) e Umbertide (1).

I casi attuali

I 1.652 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 9.34 di venerdì 26 novembre, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 292, Foligno 228, Terni 192, Spoleto 103, fuori regione e Assisi 74, Gubbio 49, Corciano 45, Città di Castello 44, Trevi 41, Orvieto 36, Bastia Umbra 27, Gualdo Cattaneo 24, Narni 23, Umbertide, Marsciano e Gualdo Tadino 21, Todi, Magione e Campello sul Clitunno 20, Amelia 19, Giano dell’Umbria 18, Spello 17, San Gemini e Montefalco 15, Arrone 12, Nocera Umbra e Massa Martana 11, San Giustino e Deruta 10, Città della Pieve e Bevagna 9, Torgiano e Pietralunga 8, Norcia, Montegabbione, Fabro, Castiglione del Lago e Attigliano 7, Valfabbrica, Stroncone, Montecastrilli e Acquasparta 6, Cannara e Bettona 5, Tuoro sul Trasimeno, Porano, Ferentillo e Castel Ritaldi 4, Panicale, Paciano e Montecchio 2, Sellano, Scheggino, Penna in Teverina, Passignano sul Trasimeno, Parrano, Otricoli, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Fratta Todina, Ficulle, Citerna, Castel Viscardo, Castel Giorgio e Cascia 1. I comuni ‘free’ sono. I comuni ‘free’ sono 27 (invariati).

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di venerdì 26 novembre risultano somministrate 1.322.744 dosi di vaccino in Umbria (+797, erano 1.321.947 alle ore 8.00 di giovedì 25 novembre), pari all’88,35% delle dosi disponibili (1.497.224). Ciclo vaccinale completo per 682.122 persone (+380), pari all’84,43% della popolazione avente diritto. Prima dose per 693.191 soggetti (+341) pari all’85,83% della popolazione avente diritto. Terza dose per 92.545 soggetti (+4.105), pari al 11,48% della popolazione avente diritto.

De Rebotti e il problema vaccini

Intanto proseguono le segnalazioni di difficoltà per la prenotazione dei vaccini: «Sono minimo tre giorni – la denuncia del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti – che i cittadini narnesi (e penso amerini) non riescono a prenotare la terza dose di vaccino nei punti vaccinali di Narni, Amelia, Terni. Visto che autoterevoli personalità politiche ed istituzionali leggono i miei post chissà se qualcuno riesce a fare un fischio in Regione per capire come si deve fare? E senza tanta caciara? Grazie».

Il punto sulle prenotazioni

Nel contempo l’assessore alla salute Luca Coletto rende noto che «sono raddoppiate negli ultimi due giorni in Umbria, le prenotazioni per la somministrazione della terza dose di vaccino contro il covid. Un dato confortante che dimostra come i cittadini umbri abbiano compreso l’importanza della vaccinazione a tutela della propria salute e dell’intera comunità». Confermati i due vaccine day «il il 5 e il 12 dicembre, in queste ore la Regione sta predisponendo le agende aumentando l’offerta di posti disponibili, mentre con i direttori dei distretti sanitari si stanno valutando modalità di accesso ai punti vaccinali – tra prenotazione e accesso libero – per venire il più possibile incontro alle esigenze dei cittadini ed evitare sovraffollamento».