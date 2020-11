Covid, Spoleto: stop per quattro scuole primarie

Stop alla didaticca in presenza in quattro scuole primarie di Spoleto. Lo ha deciso il sindaco Umberto De Augustinis con un’ordinanza firmata venerdì pomeriggio: l’obiettivo è «frenare la crescita dei casi nelle comunità scolastiche dove, nelle ultime settimane, c’è stato un incremento del contagio da Covid-19 che ha evidenziato una particolare situazione di rischio e di criticità».

Chi riguarda

La sospensione è prevista da lunedì 16 a sabato 21 novembre per le scuole primarie ‘Le Corone’ a tempo pieno, ‘Francesco Toscano’ (quattro classi ospitate nel plesso delle Corone), ‘XX Settembre’ e ‘Giuseppe Sordini’. «Stiamo monitorando costantemente l’evolversi della situazione epidemiologica nel nostro territorio insieme alla dirigente Dina Bugiantelli, che ringrazio – commenta De Augustinis – per lo sforzo che sta compiendo in questa situazione di emergenza, abbiamo analizzato tutti i dati a nostra disposizione con l’intento di limitare il più possibile la sospensione della didattica in presenza, garantendo il regolare svolgimento delle lezioni. I quattro plessi individuati sono quelli in cui abbiamo rilevato il maggior numero di classi attualmente in quarantena. Si tratta di un monitoraggio che continueremo a fare e, rispetto al quale, individueremo di volta in volta le misure più idonee a fronteggiare la situazione».