Umbria, ciclo vaccinale completo per il 3,19% della popolazione

In Umbria le persone che hanno completato il ciclo vaccinale a giovedì mattina, 18 marzo, sono il 3,19% sul totale. L’aggiornamento è della fondazione Gimbe sulla base dei dati ufficiali del ministero della Salute: la media nazionale è del 3,73%, con Valle d’Aosta (5,25%), provincia autonoma di Bolzano (4,88%) e Friuli-Venezia Giulia (4,86%) in testa a livello percentuale.

IL MONITORAGGIO GIMBE CON I DATI

EMA, VACCINO «ASTRAZENECA SICURO ED EFFICACE»

Prima dose ricevuta ed over 80

In Umbria ha ricevuto la prima dose di vaccino il 5,26% della popolazione (media nazionale del 4,62%, percentuale più elevata per Abruzzo, Puglia e provincia autonoma di Bolzano). Per quel che concerne gli over 80 sul territorio regionale hanno completato il ciclo vaccinale l’11,9% (sopra il 30% solo la provincia autonoma di Bolzano, poi al 29,3% c’è quella di Trento), mentre gli anziani ad aver ricevuto solo una dose sono il 22,7% (in questo caso i dati più alti sono per Piemonte e Marche, entrambe vicine al 40%). Come noto in questa fase, in Umbria, la prenotazione è aperta per un ristretto numero di categorie, tra le quali ci sono le forze dell’ordine e gli operatori sanitari.