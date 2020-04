Danno erariale a Guardea: giudizio in parte da rifare

Prescrizione confermata per gli amministratori pubblici a suo tempo coinvolti e nuovo giudizio, di fronte alla Corte dei Conti dell’Umbria, per la ‘Comunità Incontro Onlus’ di Amelia (Terni). Questa la sentenza emessa dalla seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti in merito alla vicenda dell’immobile edificato a Guardea – i fatti contestati coprono un arco temporale compreso fra il 2004 e il 2009 -, destinato all’assistenza di persone con problemi di tossicodipendenza ma mai entrato in funzione.

La decisione

Dopo il giudizio della Corte dei Conti dell’Umbria, che nel dicembre del 2016 aveva rilevato la prescrizione per tutti i convenuti – alcuni amministratori ed ex del Comune di Guardea e la stessa ‘Comunità Incontro’ – i giudici dell’appello hanno riformato la sentenza. Confermando la prescrizione per gli amministratori pubblici – tutti difesi dall’avvocato Nicola Pepe – e disponendo un nuovo giudizio per la struttura di Molino Silla. Il danno erariale inizialmente contestato era – complessivamente – di 594 mila euro.

Soddisfazione

«Si è trattato di un giudizio contabile molto complesso – afferma l’avvocato Pepe – che si può inquadrare nel filone d’inchiesta sulla concessione dei fondi europei, mentre la questione giuridica ad esso sottesa è stata di grande interesse. La soddisfazione è piena perché, dopo due gradi di giudizio ed una lunga discussione, la seconda sezione giurisdizionale d’appello ha confermato in pieno la già favorevole sentenza della Corte dei Conti umbra, con la quale era stata accolta l’eccezione preliminare sollevata in difesa dei miei assistiti. Dopo un giudizio di oltre cinque anni, la vicenda giudiziaria ha avuto l’esito favorevole per i miei assistiti, in cui ho sempre confidato».