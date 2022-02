DigiPass Terni: via ai corsi di formazione digitale per insegnanti

«Con l’inaugurazione del DigiPass Terni si attiva un percorso di erogazione di servizi innovativi, formazione gratuita, laboratori dedicati alla digitalizzazione e all’acquisizione di nuove competenze che parte nei prossimi giorni, ma avrà un raggio d’azione a medio-lungo termine». Lunedì mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione del corso Municipia di animazione e formazione digitale Apple rivolto ai docenti delle scuole, alla presenza dell’assessore comunale all’innovazione e digitalizzazione Giovanna Scarcia e all’assessore alla scuola Cinzia Fabrizi.

I percorsi di formazione

L’assessorato alla scuola, all’interno di questo contesto, ha organizzato «percorsi di formazione gratuiti rivolti ai docenti delle scuole ternane – è stato spiegato – dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, al fine di formare insegnanti in grado di gestire laboratori di educazione digitale, insegnare le basi della programmazione informatica e potenziare le competenze in questo settore. I percorsi saranno inseriti nella piattaforma Sofia dalla scuola polo per la formazione dell’ambito-direzione didattica Mazzini. I primi due appuntamenti sono riservati ai dirigenti scolastici e agli animatori digitali e verranno gestiti dalla società Med Store incaricata di seguire le attività di didattica digitale Apple secondo il protocollo sottoscritto dal Ministero dell’istruzione con Apple nell’ottobre 2020. In questi incontri verrà affrontato il tema della leadership nei processi di innovazione, anche attraverso l’esperienza di altre scuole e verranno presentati i percorsi formativi che saranno proposti ai docenti».

L’evoluzione digitale

Con l’attivazione del DigiPass «siamo felici di poter garantire anche il percorso di formazione in presenza rivolto al mondo della scuola che si svolgerà nella sala DigiPass della biblioteca a partire dal mese di marzo in attesa del completamento del Fablab di via Carrara. E’ un segnale importante per il sistema scolastico perché attraverso il programma di incontri proposto si vuole offrire a docenti e animatori digitali una opportunità in più per acquisire competenze e conoscenze utili a cogliere i numerosi vantaggi che le tecnologie mettono a disposizione, favorendo così processi di innovazione nella didattica già avviati con il progetto del Piano nazionale scuola digitale coordinato dal Ministero. In aggiunta anche gli studenti potranno presto partecipare a laboratori dedicati alle applicazioni in ambiente Apple per la formazione e avranno presso il Fablab del DigiPass, uno spazio per la produzione di materiale audiovisivo e multimediale riservato alle scuole».