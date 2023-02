Doppio tentativo di rapina a vuoto, 28enne arrestata a Perugia

Ci ha provato due volte ma le è andata male. Con tanto di arresto da parte della polizia di Stato in seguito all’intervento in via Campo di Marte, a Perugia: una 28enne è finita in manette dopo aver tentato di rapinare due donne.

Tentativi a vuoto

Una delle vittime, una donna anziana, ha raccontato di essere stata aggredita dalla 28enne – originaria del Marocco e con precedenti di polizia – che, dopo averla afferrata con violenza e strattonata, le ha intimato di consegnarle i soldi. L’anziana è stata anche ostacolata mentre provava a chiamare il 113. La giovane ha desistito quando la vittima ha chiesto aiuto a una vicina di casa.

Altro colpo fallito

Una volta accompagnata in questura, la 28enne è stata riconosciuta come l’autrice di un’altra tentata rapina. Questa volta in via Curtatone e Montanara, dove ha provato a prendere la borsa di una 19enne con violenza. Per lei niente da fare anche in questo caso. Alla fine è scattato l’arresto.