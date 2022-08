Due proiettili contro la finestra di casa durante la battuta di caccia al cinghiale. Partono le denunce

Due proiettili per la caccia al cinghiale che, lunedì mattina, hanno colpito la finestra di un’abitazione in zona Collerisana, a Spoleto, mandando il vetro in frantumi. All’interno c’erano una donna con i suoi due figli: hanno corso un rischio enorme e in seguito alle indagini condotte dalla polizia di Stato di Spoleto, due persone sono state denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria.

Il fatto è accaduto nel corso dell’intervento di contenimento della specie del cinghiale in ambito urbano, con la tecnica della braccata ridotta, che si è tenuto lunedì mattina in località Collerisana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due hanno violato l’articolo 17 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, omettendo di adottare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal questore per garantire le condizioni sicurezza durante l’abbattimento selettivo.

A far scattare gli accertamenti del commissariato spoletino è stata la denuncia sporta dalle persone residenti nell’abitazione colpita. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Spoleto, hanno acquisito tutti gli elementi utili e sentito il capodistretto preposto alle attività di vigilanza dell’intervento di contenimento. Dalle informazioni acquisite, i poliziotti sono riusciti a risalire al responsabile, denunciato unitamente al capodistretto. I reperti, invece, sono stati sequestrati e messi a disposizione della magistratura.