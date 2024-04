Ecco ‘Diamante Nero’: tartufo e tanti eventi a Scheggino. Dj Ralf e Preziosi fra gli ospiti

Scocca l’ora di ‘Diamante Nero’ (QUI IL .PDF CON IL PROGRAMMA 2024), manifestazione che si terrà da venerdì 5 a domenica 7 aprile a Scheggino. In campo l’amministrazione comunale guidata da Fabio Dottori, così come la direzione artistica curata da Massimo Zamponi con il suo staff composto da Irene Gulfetti, Ivo Amici, Pierangela Pennetti Pennella, Maria Teresa De Rosa, Florence Ballarani, Maria Chiara Sordini. L’edizione 2024 della popolare e nota kermesse è dedicata al ‘tricolore’, la bandiera italiana. Oltre al senso di appartenenza, non mancheranno poi – nella tre giorni in cui questa parte di Valnerina ribadisce il suo ruolo di ‘capitale del tartufo’ – la solidarietà, la cultura, lo spettacolo e tante specialità che sono vere e proprie eccellenze. Sabato 6aprile il ‘Bella Ciao staff’, il dj Federico Locchi e la special guest internazionale dj Ralf si esibiranno gratuitamente in piazza. Inoltre per la prima volta dopo la sua ristrutturazione, il piccolo teatro di Scheggino farà da sfondo a numerosi spettacoli tra cui quello del soprano Susanna Rigacci, voce ufficiale nel mondo di Ennio Morricone, accompagnata al pianoforte da Pietro Rigacci con un finale interpretato al violino da Stefano Mhanna del ‘Santa Cecilia’ di Roma. Sempre a teatro, per l’apertura di ‘Diamante Nero’ si terrà un’intervista ad Alessandro Preziosi da parte di Angelo Mellone e Andrea Di Consoli. Il teatro di Scheggino ospiterà anche lo spettacolo Femmes dell’attrice Emanuela Mari e il concerto di chiusura del Diamante Nero per archi – Urbani Concert – dedicato alla famiglia leader mondiale del tartufo. Il Museo Urbani, la piazza Carlo Urbani e lo Spazio Arte Valcasana faranno da sfondo a mostre artistiche organizzate per celebrare i preziosi talenti umbri e nazionali (Massimo Botti, Cav. Carla Romani, Luca Cisternino, Milena Natalizi, Vania Silvestrini, Paola Aglini, Ferruccio Ramadori, Esmeralda, Michele Martinelli, Daniela Bocciarelli) mentre la Casa del Contadino e il Regno della Fiaba saranno aperti a visite guidate. Grazie ai molti stand enogastronomici, non mancheranno le occasioni per degustare le pregiate eccellenze italiane. Il tartufo, diamante della tavola, sarà protagonista di una degustazione gratuita nella giornata di sabato, offerta dalla partnership tra Riso Melloni e Urbani Tartufi. La domenica, invece, vedrà protagonista la frittata da guinness composta da 2.024 uova e 80 chili di tartufo, celebrata dall’esibizione folkloristica ‘Carbium’ a cura degli sbandieratori, chiarine e tamburini di Calvi dell’Umbria. Ogni evento della rassegna sarà aperto a tutti e completamente gratuito anche grazie alla preziosa vicinanza di Urbani Tartufi, Cantine Lungarotti, Rossi in Tavola. Gli eventi e il catering del gran galà saranno esclusivamente curati da CNOS – FAP Centro Nazionale Opere Salesiane.

