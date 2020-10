Festa a sorpresa per Danilo Petrucci vincitore in Francia

Festa a sorpresa per Danilo Petrucci al suo arrivo a Terni dopo la vittoria – la seconda in carriera nella classe regina – al gran premio motociclistico di Le Mans (Francia). Il centauro ternano è stato accolto domenica sera da amici e supporters, con tanto di striscione, nell’area antistante il centro di finitura Ast di vocabolo Sabbione. Fumogeni, cori e tanto entusiasmo per un ritorno alla vittoria tanto atteso, dopo mesi di sofferenze. «Pensavo fossero gli operai in sciopero» ha detto un sorpreso Petrucci arrivando al volante della sua auto. Invece erano tutti lì per lui.

LO STRAORDINARIO TRIONFO DI LE MANS