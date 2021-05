Finisce fuori strada: trovato dall’elicottero dopo 5 ore di ricerche

È finito fuori strada verso le 3 di notte, nella zona di Panicale, ed è rimasto fra le lamiere del veicolo fino al mattino seguente, quello di venerdì, quando intorno alle ore 9.30 l’elicottero Drago dei vigili del fuoco è riuscito ad individuarlo in una scarpata. Il giovane – un 31enne di Panicale, ferito e soccorso dai pompieri del comando di Perugia e dagli operatori del 118 – è stato estratto dall’autovettura e trasportato in ‘codice giallo’ in ospedale. Le ricerche erano scattate intorno alle ore 4 di notte, in campo anche i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve.

Odissea

Il 31enne, risultato positivo all’alcol test, ha riportato un trauma cranico lieve. Secondo quanto appreso, aveva la batteria del telefono scarica e l’allarme è partito automaticamente dalla sua vettura – una Bmw – fornita di un sistema di geolocalizzazione Gps in caso di incidente. Un’indicazione tuttavia poco precisa – l’auto veniva segnalata a qualche chilometro di distanza dal punto dove poi sarebbe stata trovata – e che non ha permesso un immediato rintraccio del giovane ferito. Sempre attraverso il sistema di allarme dell’auto, quest’ultimo ha segnalato che dalla propria posizione, vedeva la centrale di Pietrafitta. Elemento che ha consentito ai soccorritori, in elicottero, di individuarlo venerdì mattina nei pressi del laghetto della centrale Enel.

IL VIDEO DALL’ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO