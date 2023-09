Finisce nel dirupo e resta a testa in giù per più di mezz’ora: ciclista soccorso fra Terni e Spoleto

Intervento di vigili del fuoco di Spoleto e 118 – anche con l’elisoccorso alzatosi da Fabriano – nella mattinata di domenica a Fogliano, in Valserra, dove un ciclista 67enne, in sella ad una e-bike, è finito in un dirupo. All’arrivo del personale del 115, l’uomo è stato trovato a testa in giù: era in quella posizione da circa mezz’ora. Soccorso in buone condizioni, è stato comunque trasportato in elicottero all’ospedale di Terni in relazione a patologie cardiopolmonari. L’attività di soccorso è stata svolta in collaborazione con il personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.

Condividi questo articolo su