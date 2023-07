Foligno, aggrediscono coppia con coltello e cavo d’acciaio: tre denunce

Lesioni personali aggravate, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Queste le ragioni che a Foligno hanno portato alla denuncia a piede libero di tre persone: hanno aggredito una coppia in strada per motivi di gelosia.

L’aggressione

Il trio si è mosso in una via del centro storico. Grazie ai testimoni, la polizia di Stato è riuscita a stretto giro a chiudere il cerchio: ad aggredire la coppia erano state due donne ed uomo. Una era la ex della vittima, preso di mira mentre era in strada con l’attuale compagna. «Dopo un’iniziale lite verbale, il gruppo dei tre indagati era passato all’azione, adoperando un coltello ed un cavo d’acciaio gommato, normalmente utilizzato per la chiusura delle biciclette», spiega la questura di Perugia. La coppia ne è uscita con pochi giorni di prognosi grazie all’arrivo della Volante.