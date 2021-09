Foligno, maltratta l’ex: 34enne non potrà più avvicinarsi né parlarle

Minacce di morte, telefoniche ma pure ‘di persona’, offese pesanti e anche aggressioni fisiche. Come quando l’aveva schiaffeggiata di fronte alla madre (di lei) che era a sua volta intervenuta in difesa della figlia, finendo per essere scaraventata a terra dal soggetto. Queste le condotte messe in atto da un 34enne di nazionalità italiana – giò noto per reati contro il patrimonio e la persona – che il gip di Spoleto, a seguito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Foligno, è stato allontanato dalla vittima dei maltrattamenti. A cui non può più avvicinarsi. Come spesso capita in vicende del genere, l’uomo non è mai riuscito ad accettare la fine della relazione con la compagna, da cui aveva avuto anche una figlia. Da lì l’escalation che ha ingenerato forte ansia nella vittima, costringendola di fatto a cambiare vita. Poi le denuunce, le indagini e infine i provvedimenti. Compreso quello di non poter più comunicare in alcun modo con l’ex compagna.

