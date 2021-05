Foligno, riecco le rapine in strada: donna colpita di nuovo

Riecco le rapine in strada (e spesso in bicicletta) a Foligno: dopo giorni in cui tali fatti – inizialmente seriali – non si erano più verificati, venerdì mattina in via Lazio – riferisce il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un pezzo a firma Giovanni Camirri – una donna si è vista puntare contro un coltello e quindi costretta a consegnare i 150 euro che aveva poco prima prelevato allo sportello bancario. Autore della rapina, un soggetto che, in sella ad una bici, si è subito dileguato dalla scena. La vittima, spiega ‘Il Messaggero‘, era stata già scippata nei giorni precedenti, con un bottino quella volta più modesto. Il fatto che venerdì sia stata avvicinata, e minacciata, dopo il prelievo Bancomat, fa ipotizzare agli inquirenti – indaga l’Arma folignate – che il rapinatore possa averla tenuta d’occhio e seguita. Come in passato. In attesa che chi indaga, riesca a cristallizzare una serie di elementi, non può escludersi che i reati predatori – furti, scippi, rapine – realizzati negli ultimi tempi in aree pubbliche, possano essere ricondotti a più ‘mani’ in qualche modo coordinate fra loro.

Condividi questo articolo su