Incidente stradale nella mattinata di sabato in via di Porta Romana, a Gubbio. Coinvolte due autovetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente: due i feriti trasportati in ospedale, uno dei quali estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco eugubini. Sul posto anche gli agenti della polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e gli operatori sanitari del 118.

