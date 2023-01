Gualdo di Narni: gli ex alunni dell’elementare ‘passano il testimone’ ai futuri studenti

Un ‘benvenuto’ davvero particolare per i futuri alunni della scuola elementare di Gualdo di Narni, in occasione dell’open day che si è tenuto in questi giorni. Ad cccoglierli infatti, oltre alle maestre e ai bambini che già frequentano il plesso, si sono presentati anche gli ex alunni che nel corso degli anni hanno studiato in questa scuola. «Tra queste aule abbiamo imparato a leggere e a scrivere – raccontano i ragazzi, oramai adulti -. Ognuno di noi ha ricordi indelebili legati alla propria infanzia che porterà per sempre nel cuore. Il nostro percorso è iniziato qua e torniamo con piacere per far conoscere e promuovere questa realtà a cui ancora oggi siamo legati. In tanti abbiamo risposto positivamente e ci siamo presentati, altri hanno contribuito a spargere la voce. Molti di noi studiano, lavorano o vivono fuori ma hanno comunque preso parte all’iniziativa». Dopo la presentazione della scuola da parte della preside dell’istituto comprensivo di Narni Scalo, gli alunni hanno letto la fiaba del Gatto con gli Stivali rappresentata con il Kamishibai, poi divisi in gruppi, grandi e piccoli hanno fatto delle attività al computer e realizzato un grande cartellone con la scritta ‘Il nostro futuro inizia a scuola’.

Condividi questo articolo su