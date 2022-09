Il Circolo Canottieri Piediluco d’oro in Piemonte

Trionfo nazionale per il Circolo Canottieri Piediluco in terra piemontese. La società ternana nello scorso weekend ha avuto modo di misurarsi nel meeting allievi, cadetti, master e il campionato italiano di società sulle acque del lago di Candia (Torino): oltre 1.700 canottieri protagonisti. Grande performance per il quartetto composto da Alessandro Angeletti, Federico Angeletti, Elia Graziani e Tommaso Rossi: sono loro ad aver conquistato la vittoria nel quattro di coppia cadetti per l’equipaggio umbro. Per loro trionfo davanti a Friuli Venezia Giulia e padroni di casa.

Gli altri risultati

Ottime prestazioni anche nel singolo per Cresta Filippo: sesta posizione per lui, mentre il duo senza dei fratelli Lucchetti ha concluso al 4° posto dietro a Puglia, Liguria e Lombardia. Per quanto riguarda gli equipaggi femminili il quattro di coppia cadette umbro costituito per metà dalle atlete del Ccp Giorgia Ratini Silvi e Sofia Oppo e per metà da CLT Terni Giada Poletti e Rachele Bruschi ha guadagnato la 4° piazza a pochi secondi dal bronzo. Soddisfatti delle prestazioni dei ragazzi gli allenatori Fabio Infimo e Riccardo Armeni pronti ad intraprendere la nuova stagione con le migliori aspettative.