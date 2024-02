Il ‘Club delle unità di day surgery’ avrà sede a Terni. Al vertice c’è il dottor Claudio Nazzaro

Prestigioso riconoscimento per il dottor Claudio Nazzaro, responsabile dell’area multidisciplinare di chirurgia programmata day-week surgery dell’azienda ospedaliera di Terni: nei giorni scorsi infatti è stato nominato presidente nazionale del ‘Club delle unità di day surgery’. «Con questa nomina – spiega l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in una nota – la società scientifica, che avrà sede a Terni, ha voluto riconoscere il ruolo svolto dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ nel differenziare l’offerta chirurgica secondo il principio dell’assistenza per intensità di cura e nell’aver sviluppato la day surgery, la week surgery e la chirurgia ambulatoriale maggiore, implementando un modello organizzativo efficace ed efficiente. Un modello che si è rivelato necessario per garantire il recupero delle liste d’attesa e il mantenimento della chirurgia programmata, anche in corso di sovraffollamento dell’ospedale stesso». Il ‘Club delle unità di day surgery’, società scientifica costituita da chirurghi, anestesisti, medici di direzione e infermieri, rappresenta le numerose unità di day-week surgery presenti sul territorio nazionale. Gli obiettivi sono promuovere le best practice, diffondere le migliori e più innovative tecniche chirurgiche ed anestesiologiche, collaborare con le istituzioni sanitarie per fornire gli strumenti metodologici e scientifici necessari per sviluppare normative adeguate, sia a livello nazionale che regionale. Il prossimo impegno del dottor Nazzaro sarà quello di rinnovare gli organigrammi della società in tutte le regioni italiane e sviluppare la necessaria interlocuzione con i vari livelli istituzionali.

