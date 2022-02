In auto senza catene sul Monte Subasio ed a Castelluccio di Norcia: occorre il 115

Lavoro senza sosta per i vigili del fuoco nelle ultime ore a causa del maltempo e delle nevicate. Nel pomeriggio di domenica gli uomini del 115 (squadre di Norcia e Assisi) si sono messi in azione lungo la strada che conduce a Castelluccio di Norcia e nel Pian Grande, nonché sul monte Subasio in località in zona la Spella: il motivo è lo stesso, va le a dire per recuperare alcune auto in difficoltà in quanto sprovviste di catene.

Condividi questo articolo su