Incendio tabaccheria Stroncone: individuati e denunciati gli autori

I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero i responsabili dell’incendio appiccato la sera del 28 novembre scorso alla tabaccheria ‘Carotti’ di Stroncone, in piazza San Giovanni Decollato. Si tratta di due ternani – un uomo e una donna – entrambi di 31 anni: all’origine del gesto, dissapori personali con il titolare dell’esercizio commerciale.

La ricostruzione dell’Arma

A ricostruire la vicenda è una nota dell’Arma di Terni: «Intorno alle ore 22.45 del 28 novembre scorso giungeva, sul numero di emergenza 112 presso la centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Terni, una richiesta di intervento nella quale veniva segnalato un incendio presso una tabaccheria di piazza San Giovanni a Stroncone. I militari del locale comando stazione – spiega l’Arma – si erano immediatamente portati sul posto mentre altre autoradio dei carabinieri venivano fatte gravitare in zona per le ricerche di una vettura di colore chiaro che alcuni passanti avevano notato sostare in piazza San Giovanni poco prima del fatto. Il principio di incendio, che coinvolgeva la porta dell’esercizio commerciale posto all’interno del piccolo borgo medievale ed alcune riviste rimaste appese all’esterno, veniva spento da alcune persone giunte prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che mettevano in sicurezza il locale. I carabinieri di Stroncone e del comando Compagnia di Terni hanno iniziato tutti i necessari approfondimenti, sia con investigazioni classiche che tramite accertamenti tecnici. Nel corso della mattinata di venerdì 11 dicembre, al termine delle attività investigative sopra indicate, e soprattutto grazie all’individuazione della Mercedes bianca utilizzata per raggiungere il luogo del reato per poi allontanarvisi, i carabinieri di Stroncone hanno deferito in stato di libertà alla competente procura della Repubblica di Terni per il reato di ‘danneggiamento a seguito di incendio’, un uomo ternano di 31 anni ed una sua coetanea, anch’ella ternana, ritenuti responsabili in concorso dell’incendio in danno della tabaccheria. Le motivazioni poste alla base del gesto sarebbero da ricondurre a dissapori incorsi tra il titolare dell’esercizio commerciale ed i due indagati».