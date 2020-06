Giornata senza pace per i vigili del fuoco, che dopo aver finito alla cartiera di Trevi si sono tuffati in un altro incendio grave a Ponte San Giovanni, nel deposito Biondi Recuperi di Balanzano, hanno avuto a che fare con un grave incidente tra Monte del Lago e San Feliciano, dove una vettura si è ribaltata dopo l’impatto. Per fortuna gli occupanti sono usciti da soli dalla macchina e sono stati presi in cura dal personale del 118 senza particolari danni. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Condividi questo articolo su