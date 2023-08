I vigili del fuoco sono intervenuti, nella notte tra sabato e domenica, in località Morra di Città di Castello per un incidente stradale autonomo lungo la strada che porta a Volterrano. Un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento e il conducente è stato trasportato all’ospedale di Città di Castello dai sanitari del 118.

Condividi questo articolo su