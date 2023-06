Incidente sull’A1: giovani umbri feriti di ritorno dal concerto dei Coldplay a Napoli

Alba di paura per un nutrito gruppo di giovanissimi, fra cui diversi umbri, che di ritorno dal concerto dei Coldplay che si è tenuto giovedì sera allo stadio ‘Maradona’ di Napoli, sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale autonomo dell’autobus GT che li trasportava. Il sinistro – a riportare la notizia in prima battuta è stato il sito web Tuttoggi.info – è accaduto intorno alle ore 4 di venerdì mattina al chilometro 494 dell’autostrada A1, poco prima del casello autostradale di Orte, in direzione Firenze. Il mezzo avrebbe sbandato, finendo lateralmente contro un muro di contenimento, riportando la rottura di alcuni vetri. Fra chi è stato svegliato di soprassalto dalla frenata e dall’impatto e chi non dormiva, risulterebbero diversi ragazzi feriti – tutti in maniera lieve – soprattutto dalle schegge dei vetri infranti che hanno causato piccole ferite. A medicarle sul posto, presso il casello autostradale di Orte, ci hanno pensato i sanitari del 118 viterbese e nessuno dei coinvolti avrebbe avuto necessità di recarsi al pronto soccorso. La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata affidata agli agenti della polizia Stradale di Orvieto che, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli, hanno verbalizzato l’accaduto ed eseguito alcuni rilievi. L’autobus GT era partito da Bologna e aveva fatto tappa, all’andata, ad Orte per far salire alcuni ragazzi della zona – del Lazio e anche dell’Umbria – che avevano acquistato il biglietto per il concerto tanto atteso. Una serata da ricordare, quella di Napoli, che si è conclusa male, anche se il bilancio resta contenuto e fortunatamente senza conseguenze importanti per i coinvolti.

