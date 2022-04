La sezione Fidapa di Terni, associazione dedita alla valorizzazione della figura femminile nel campo del lavoro e dell’arte, ha organizzato un evento presso la biblioteca del Circolo Lavoratori Terni, in via Muratori, dedicato alla figura di Jole Rodelli Papuli (1920-2013), artista attiva a Terni nella seconda metà del ‘900. L’appuntamento è per venerdì 22 aprile alle ore 17.

Il ruolo dell’arte nella vita di Jole Rodelli Papuli

Jole Rodelli Papuli era la moglie di un noto ingegnere, Gino Papuli, e come tale è stata sempre ricordata. In realtà è vissuta in un suo mondo artistico ‘privato’, poco dedita alla pubblicità del suo lavoro ma apprezzata nei cenacoli artistici del suo tempo e da importanti istituzioni quali la Calcografia Nazionale di Roma che possiede molte sue stampe di ottima fattura. Per questo il titolo dell’evento è Jole Rodelli Papuli, un talento ‘privato’, con riferimento alla riservatezza del personaggio che ha vissuto l’espressione artistica più come espressione interiore che come confronto con il mondo dell’arte.

L’origine dello studio

L’iniziativa nasce da un interesse dell’architetto Michele Giorgini, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni che, colpito dall’immagine di copertina di una pubblicazione della Società Terni, un dipinto di Jole Papuli, ha iniziato una ricerca ed uno studio sulle opere e sul personaggio. Ha raccolto testimonianze e fotografato molte delle sue opere in accordo con il figlio Giuseppe Papuli, che vive in Francia, e ideato un evento di presentazione della figura di Jole arricchito da una mostra di opere selezionate fra i vari generi che l’artista ha sperimentato.

I contenuti

L’evento vedrà la partecipazione di Antonella Pesola, critica d’arte, che illustrerà e commenterà le opere dell’artista. La sensibilità creativa dell’artista si esplicitava anche in altri campi come la ceramica e la poesia. Durante l’evento saranno proposte delle letture di poesie e brevi pensieri. Jole Rodelli Papuli è stata presidente del Sorptimist Club di Terni che prenderà parte all’evento.