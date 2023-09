Juventus Club di Terni: al via le attività per la stagione 2023/2024

Ripartono le attività dello Juventus Club Terni, con sede in via Giovannini 3 (quartiere Cardeto). Il gruppo di appassionati tifosi bianconeri rilancia i programmi per i propri iscritti e per gli appassionati del territorio. «Diversi i benefici per chi sottoscrive la tessera bianconera – spiegano dal club -, si va dalla possibilità di prelazione per i biglietti delle gare interne della Juventus, alla possibilità di poter acquistare i gadget, di poter assistere tutti insieme alle sfide della squadra di mister Allegri, organizzando magari cene e momenti di incontro». Il direttivo è composto dal presidente Antonio Tacconi, da Danilo Chiappa, Alessandro Bassetti, Filippo Sperandei, Tiziana Pascasi, Maurizio Alpi, Fabiola Vitale. Prossimamente l’organismo si rinnoverà ed è aperto ad accogliere appassionati e sostenitori del club: «Gli interessati possono scrivere a [email protected] o contattare il numero telefonico 0744.306016». «Per festeggiare il quinto anno delle attività del club – spiega Filippo Sperandei – aspettiamo i vecchi e i nuovi iscritti, venerdi 6 ottobre a Vallantica Resort & SPA per un’apericena». Info e prenotazioni 0744.243454 – [email protected].

Condividi questo articolo su