La notte trasgressiva con una coppia finisce male: si perde e non ritrova l’auto. Soccorso

Curiosa disavventura per un uomo, nella notte fra martedì e mercoledì, nelle campagne di Castagnacupa, fra Giuncano (Terni) e Spoleto. Si era portato in zona per incontrare una coppia conosciuta su un social network di incontri, e proseguire la serata nel modo più trasgressivo e divertente possibile. Il fatto è che, al momento di fare ritorno a casa, mentre la coppia è ripartita senza alcun problema a bordo della sua auto, l’uomo si è ritrovato con il veicolo impantanato – chissà dove lo aveva parcheggiato per nascondersi da ogni possibile sguardo indiscreto – e in un punto in cui non c’era alcun segnale telefonico. Così – infreddolito, bagnato e anche un po’ agitato – è stato costretto a spostarsi per chiedere aiuto via telefono alla polizia di Stato di Spoleto. Agli agenti giunti sul posto, vista l’ora e il luogo, ha dovuto spiegare perché si trovasse lì. Poi sono partite le ricerche dell’auto insieme ai vigili del fuoco ma, visto il buio, dopo un po’ sono state sospese e l’uomo è stato gentilmente accompagnato dagli operanti presso una struttura ricettiva del territorio, per trascorrere le notte. L’auto? Ritrovata il giorno dopo con più luce e anche più tranquillità.

