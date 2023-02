La pasticcera ternana Valentina Meriziola in semifinale alla ‘Pastry Bit Competition’

Al via le semifinali di Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner. Fra i ventisette semifinalisti c’è Valentina Meriziola della pasticceria Mulini a Vento di Terni: la sfida è in programma dal 1° al 3 marzo presso il Grand Hotel Paradiso di Pontedilegno – Tonale (Brescia) per conquistare il titolo di ‘Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024’, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo. Dalle semifinali di Ponte di Legno, dove i pasticceri si confronteranno nella preparazione di un cake, saranno in 9 a passare alla fase finale che si articolerà in due momenti: il primo il 5 giugno in Cast Alimenti, la scuola di cucina di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni, il secondo il 9 settembre presso la sede del Molino a Gragnano Trebbiense (Piacenza).

Condividi questo articolo su