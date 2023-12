La Sir Perugia di nuovo campione del mondo

La Sir Perugia di nuovo sul tetto del mondo. I Block Devils di Angelo Lorenzetti – per lui è il primo titolo iridato – hanno conquistato il Fivb Volleyball Men’s Club World Championship domenica pomeriggio al Koramangala Indoor Stadium di Bangalore, in India, sede del torneo: in finale Léon e compagni hanno avuto la meglio sui brasiliani dell’Itambé Minas per 3-0 (25-13, 25-21, 25-19) dopo che i sudamericani erano già stati sconfitti nella fase a gironi. Per il gruppo umbro cammino perfetto: oltre ai due successi sulla squadra di Nery Tambeiro, ci sono state le affermazioni sui padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders e sui turchi dell’Halkbank Ankara in semifinale. Nel 2022 la Sir si era imposta in Brasile battendo l’Itas Trentino.

Condividi questo articolo su