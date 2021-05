La Ternana dei record, un libro per rivivere la marcia rossoverde

‘La Ternana dei record. L’inizio di un sogno’. Un libro pubblicato da Dalia Edizioni per raccontare la fantastica cavalcata 2020/2021 delle Fere attraverso interviste, reportage, fotografie ed uno sguardo alla Terni del futuro: è stato presentato in due diversi appuntamenti tra mercoledì e giovedì, prima a Rocca San Zenone nella ‘tana’ del Club Roccarossoverde – l’idea è del presidente Anacleto Petigliani – alla presenza dei tifosi, del tecnico Cristiano Lucarelli e del ds Luca Leone, quindi in via Galvani al Bloom.

Beneficenza

Nelle quasi 200 pagine del libro si rivive il cammino tappa per tappa la sensazione marcia delle Fere verso il double campionato-supercoppa. L’obiettivo è raccogliere fondi da devolvere per scopi benefici: ‘La Ternana dei record’ può essere acquistato nella sede del Club Roccarossoverde, nelle migliori librerie e tramite il sito internet di Dalia Edizioni (i proprietari sono Roberta Argenti e Silvano Finistauri). A curare l’opera sono stati Maria Chiara Scardocci e Luigi Scardocci, con il coordinamento della sezione sportiva affidata a Massimo Laureti e Alessandro Laureti.