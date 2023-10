L’Asd Avis Terni dona due aspiratori all’oncologia del ‘Santa Maria’

Due aspiratori per il reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: a donarli è stata l’Asd Avis Terni con i fondi raccolti in occasione delle due importanti manifestazioni podistiche organizzate sul territorio, la ‘Dragonissima’ e la ‘Corrilago’ insieme all’Avis di Piediluco. I due aspiratori sono stati consegnati al primario Sergio Bracarda, alla presenza della caposala Cristina Proietti, l’infermiera Valeria Andreoli e l’ss Sandra Corvi. Donazione, consegna e collaudo sono state coordinati dal responsabile delle donazioni del ‘Santa Maria’, Leonardo Fausti. L’Asd Avis Terni è il gruppo podistico dell’Avis comunale, nato nel 2009 con l’intento di promuovere, tramite l’attività sportiva, la donazione di sangue in tutto il territorio. Per questo ogni anno l’Asd Avis organizza le due manifestazioni podistiche, aperte anche a chi vuole semplicemente camminare, per accendere i riflettori sulla solidarietà, sull’inclusione e sulle donazioni anonime e gratuite del sangue. «Con questo piccolo gesto vogliamo stare vicini ai pazienti e ringraziare i medici e il personale infermieristico che lavorano in uno dei reparti più difficili e più emotivamente provanti del ‘Santa Maria’ di Terni», afferma Roberta Fortunati dell’Asd Avis Terni.

