L’attentatore di Bruxelles era passato anche per Terni. Quasi 12 anni fa

Era stato identificato anche a Terni, quasi 12 anni fa – era il febbraio del 2012 – durante un normale controllo di routine da parte delle forze dell’ordine, Abdesalem Lassoued, il 45enne di origini tunisine che nella serata di lunedì, a Bruxelles, ha fatto fuoco con un kalashnikov contro due cittadini svedesi, giunti nella capitale del Belgio per vedere la partita di calcio fra le due nazionali. A riportare la notizia in prima battuta è stato il Tg1. L’uomo, fuggito dopo l’attentato, è stato poi ferito a morte dalla polizia belga nella mattinata di martedì, dopo essere stato individuato in un bar a seguito di una ‘soffiata’. Abdesalem Lassoued era sbarcato a Lampedusa nel gennaio del 2011 e poi da lì era partito il suo viaggio, in Italia – Bologna, Genova e Torino fra le tappe – e poi all’estero, in Belgio.

Condividi questo articolo su