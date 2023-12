Le relazioni fra Stato e Regioni nel libro di Luca Castelli: venerdì la presentazione

‘I raccordi tra Stato e Regioni nella Repubblica delle autonomie’: questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 15 dicembre dalle ore 15, presso l’aula 2 del Dipartimento di economia dell’università di Perugia (via Pascoli, 20), incentrato sulla presentazione del libro ‘Il Sistema delle Conferenze. Terza Camera o sede di ratifica?’ (ed. Il Mulino, collana ‘Riscoprire le istituzioni’ diretta dal professor Francesco Clementi) del professor Luca Castelli. Dopo i saluti istituzionali del professor Marcello Signorelli (direttore del Dipartimento di economia), interverranno la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e – nel dibattito previsto – i professori Antonio Bartolini (Dipartimento di giurisprudenza UniPg), Simone Budelli (Dipartimento di economia UniPg) ed Enrico Carloni (Dipartimento di scienze politiche UniPg). L’evento sarà presieduto e moderato dall’avvocato Alessia Grillo (Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). «È senz’altro un’occasione utile di confronto – spiega il professor Castelli – tra accademici, tecnici e attori istituzionali sull’attuale stato dei rapporti fra Stato e Regioni, sulle relazioni istituzionali che oggi caratterizzano gli enti locali. Durante e dopo il periodo pandemico, questi rapporti hanno vissuto anche momenti di tensione: ora ci troviamo in una fase in cui il nostro regionalismo è in bilico fra prospettive di neo centralismo, pensiamo all’accentramento di poteri che c’è stato con la pandemia e che continua ad esserci con il Pnrr, e prospettive di ulteriore differenziazione dell’autonomia. Anche per questo – osserva Luca Castelli – è utile fare il punto della situazione con un dialogo a più voci». Il professor Castelli insegna diritto pubblico all’università di Perugia. È stato assistente di studio alla Corte costituzionale ed Emile Noël Global Fellow alla New York University. Di recente ha pubblicato ‘Una fonte anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri’ (Editoriale scientifica, 2021).

