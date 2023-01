Litiga con il compagno e prende a sassate la sua auto: denunciata 29enne

Una furibonda lite scoppiata fra un uomo e una donna nel parcheggio di un noto centro commerciale alla periferia di Perugia: per questo la polizia di Stato – squadra Volante di Perugia – si è portata sul posto. Lì ha trovato un 34enne di nazionalità italiana che ha confermato la discussione, avvenuta per motivi futili, e ha spiegato che al termine della lite la compagna – 29enne di origini albanesi – aveva raccolto da terra un sasso, tirandolo più volte contro l’auto del 34enne, danneggiandola. Fatti confermati anche dal personale della security del centro commerciale, intervenuto per sedare la lite, e dalla stessa donna che ha spiegato di aver reagito in quel modo perché, a suo dire, il compagno le aveva impedito di uscire dal parcheggio con la propria automobile. Alla fine – feriti non ce ne sono stati – la 29enne è stata denunciata a piede libero per i reati di danneggiamento e minacce.

Condividi questo articolo su