Madre e figlia investite fuori dall’ospedale: 19enne in prognosi riservata

La madre di trova ricoverata all’ospedale di Foligno, non in pericolo di vita, mentre la figlia 19enne in quello di Perugia, presso la clinica neurologica con riserva di prognosi. Le due donne nella serata di lunedì sono state investite da un’auto nei pressi dell’ospedale di Assisi. Secondo quanto ricostruito, la vettura avrebbe compiuto una manovra per evitare un’altra che stava uscendo da un parcheggio, finendo però contro madre e figlia. Soccorse dal 118, sono state subito condotte in ospedale e le loro condizioni – al primo pomeriggio di martedì – sono quelle riferite in premessa.

