Mamma-tifosa attacca dal ‘Curi’: «Non siamo bestie. Bagni pietosi»

Primi tifosi giunti al Renato Curi di Perugia per il derby dell’Umbria ed immediati problemi sponda supporter rossoverde. Poco dopo le 14.30 ad umbriaOn è giunta una segnalazione di una mamma tifosa della Ternana che, una volta entrata nella curva destinata agli ospiti, si è ritrovata davanti ad uno scenario non proprio piacevole (inviato anche un video in tal senso): «La situazione è questa, hanno aperto in condizioni pietose. Mia figlia ha otto anni e si rifiuta di andarci, sono completamente intasati. Abbiamo chiamato i responsabili».

LA PARTENZA DEI TIFOSI ROSSOVERDI PER PERUGIA – FOTO E VIDEO