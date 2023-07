Marmore, arriva il bike sharing: «Sviluppo del turismo lento»

Non solo Terni. Seppur con diverse modalità, anche a Marmore arriva il servizio di bike sharing: venerdì pomeriggio alle 18, in strada di Mazzelvetta, è prevista l’inaugurazione con giro organizzato gratuito.

Il progetto si chiama ‘Che passa il convento’ ed è finanziato dalla fondazione Carit nell’ambito dello sviluppo locale. Coinvolta l’impresa sociale Laboratorio I.D.E.A., impegnata nel dare una mano alle persone più deboli della società: «Si vuole promuovere una riqualificazione ed un accrescimento delle capacità territoriali, puntando sullo sviluppo delle eccellenze locali legate al turismo e in particolare al turismo lento e al cicloturismo. Da oggi, con Idea Ride, iniziano una serie di servizi». A partire dal bike sharing.

Gli animali

Spazio dunque alla bici elettriche tradizionali, anche per i più piccoli. C’è inoltre un’appendice che rende adatte le biciclette al trasporto di animali di piccola e media taglia, in linea con la campagna Enpa ‘Basta scuse – Vengo in vacanza con te’. «Unisciti a noi nella giornata di inaugurazione e diventa parte della nostra missione di rendere, prima Terni, poi il territorio, una città sempre più ecologica e attenta alla sostenibilità», il messaggio lanciato. Per info e prenotazione si può contattare il 328 1482594 o scrivere a [email protected].