Viabilità Marmore, autobus e Campacci: botta e risposta

Non è passata inosservata a Marmore la nuova segnaletica posizionata a ridosso dell’incrocio del parco dei Campacci. Il mirino è sugli autobus ed a segnalare – era già successo nelle scorse settimane – la vicenda è uno dei residenti più noti della frazione ternana, Sandro Piccinini, al solito m0lto attento alle vicissitudini della zona: «Risolto il problema dei bus provenienti dallo svincolo di Colli sul Velino e da Piediluco. Non potranno – la critica – entrare ai Campacci e quindi al belvedere superiore della cascata. Saranno costretti a tornare a Terni per poi risalire la Valnerina fino al belvedere inferiore. Per non ricreare la corsia preferenziale si compie una scelta assurda, chissà che ne pensano gli operatori che lavorano e pagano le tasse in questi mesi; penalizzati da questa confusione di quelli bravi». Infine un dubbio: «E la navetta che collega il belvedere inferiore a quello superiore dove transiterà?». Sul tema interviene in risposta l’assessore alla viabilità del Comune, Giovanna Scarcia.

TERNI-RIETI, VIA LA ROTATORIA PROVVISORIA

Anas, il ponte non idoneo ed i mezzi pesanti

Come noto c’è stata la rimozione della rotatoria provvisoria – si trova alla fine della galleria Valnerina, ci sono ancora le strisce gialle per la fase transitoria – legata alla Terni-Rieti. Tutto nasce da questo aspetto: «I lavori comportano – spiega la Scarcia in merito alle dichiarazioni di Piccinini – la divisione fisica tra il tracciato nuovo ed il vecchio, vale a dire quello che va da Greccio a Marmore (si entra in via Faggetti e si arriva all’incrocio con via Montesi, ndr). A giorni l’Anas emetterà una specifica ordinanza con le prescrizioni per la nuova viabilità: per i mezzi pesanti, quindi anche quelli turistici e gli autocarri, ci sarà l’obbligo di uscire a Colli sul Velino per entrambe le direzioni, Rieti e Terni». Motivo? «Il ponte di competenza provinciale che si trova di fronte ad un ristorante (trattoria Teresa, ndr) è sottodimensionato, stretto e non sostiene i carichi necessari per il passaggio di tali mezzi. Lo stesso vale per la strada che arriva al ponte. Per via del mancato consolidamento – aggiunge l’assessore – Anas obbliga l’uscita a Colli sul Velino per poi farli passare sulla vecchia strada e, infine, farli arrivare a Marmore da via Faggetti. A quel punto possono arrivare ai Campacci ed entrare nell’area del parco. In questo caso ricordo che l’ingresso era stato modificato tempo fa per creare una rotatoria interna naturale, migliorare la fluidità ed evitare problemi di sicurezza. Quando il ponte sarà consolidato la viabilità per l’ingresso dei Campacci sarà rivista». Breve accenno anche alle altre tematiche al centro dell’attenzione: «Sono stati affidati i lavori per la segnaletica turistica a Marmore e al belvedere inferiore, mentre con Anas ci sono interlocuzioni per quella lungo il raccordo Terni-Orte». A stretto giro la società sistemerà l’abbaglio preso sul lago di Ventina, diventato lago Valentina nel cartello stradale.