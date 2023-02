Terni ancora senza mattatoio: «Grave danno a produzioni»

Documento unico di programmazione 2023/2025 in discussione in questo periodo a Terni e classico argomento che torna al centro dell’attenzione, il mattatoio comunale. Non c’è traccia progettuale della struttura al momento. Nel contempo parte dei fondi destinati proprio al mattatoio sono stati impegnati (circa 80 mila euro) nell’ambito del PalaTerni: riguarda le opere di urbanizzazione primaria integrative e, in particolar modo, la rete raccolta delle acque bianche meteoriche.

La richiesta

Sul tema torna il capogruppo del Pd Francesco Filipponi: «Da ormai quasi cinque anni non abbiamo più notizie della realizzazione del nuovo mattatoio comunale. Tutto ciò rappresenta una criticità da affrontare prima possibile, visto le giunta comunale ha totalmente latitato in questi anni, nonostante la realizzazione fosse prevista nell’ambito della progettazione del nuovo palasport, seppure in altra zona. Chiediamo – prosegue – quindi al sindaco e alla giunta di predisporre da subito le azioni necessarie per la realizzazione di una nuova struttura ridimensionata e più funzionale. La delocalizzazione del servizio era come detto prevista nel progetto per la realizzazione del Palasport ed era già stato individuato, dalla precedente amministrazione, un terreno nella zona di Sabbione dove realizzare lo spostamento. La necessità di edificare una nuova struttura risulta ancor più evidente se si considera che in tutta la provincia di Terni c’è un solo altro mattatoio, quello di Orvieto, che risulta essere privato. Riteniamo, invece, che l’eventuale mancata realizzazione del nuovo mattatoio determinerebbe una procrastinazione del mancato servizio per gli allevatori, comportando grave danno alle produzioni locali e di conseguenza alle imprese». Materia per l’assessore allo sviluppo economico Stefano Fatale, atteso giovedì 2 marzo in commissione per parlare del Dup.

