Media, doppia novità Am Terni Television

Doppia novità in casa Am Terni Television. Spazio ad un un nuovo direttore generale e ad una collaboratrice, entrambi più che noti: si tratta del giornalista Andrea Bassanelli e dell’ex assessore – attuale consigliere FdI a palazzo Spada – Elena Proietti Trotti.

Le novità

A renderlo noto è l’editore Amerigo Marzi: «A partire dal mese di agosto 2023, l’emittente sarà diretta dal giornalista ed esperto di comunicazione Andrea Bassanelli». «Ho scelto di affidare – spiega – la direzione generale dell’emittente ad un professionista serio e preparato, molto introdotto nell’ambiente ternano e regionale. Tale nomina si inserisce in un più ampio e articolato progetto di riorganizzazione e potenziamento dell’emittente, teso a svilupparne le potenzialità per farne diventare uno dei top player regionali della comunicazione televisiva e non solo». Prende il posto di Luciano Nevi. «Un imprenditore capace – il commento di Bassanelli su Marzi – e interessato a sviluppare ulteriormente l’emittente, consentendomi di avere le risorse necessarie per un progetto di medio e lungo termine, volto alla valorizzazione di tutte le risorse già presenti, umane e non, tutte di altissima qualità, che abbia come obiettivo finale quello di far diventare l’emittente cittadina sempre più al centro di un progetto che vede Terni, e l’Umbria, quale focus di una comunicazione moderna e dinamica». Arriva anche l’ex arbitro 35enne, «esperta di calcio e grande tifosa della Ternana». Sarà co-conduttrice.