Meteo in Umbria, weekend con pioggia

Il periodo estivo è definitivamente alle spalle e nelle prossime ore è previsto un peggioramento del meteo sul territorio umbro. Ad aggiornare il quadro della situazione è Gianfranco Angeloni di Perugia Meteo.

Pioggia

«Sull’Umbria il tempo sta progressivamente cambiando – spiega – e dopo i primi rovesci sparsi di domenica scorsa e le precipitazioni moderate di mercoledì 18, per giovedi 19 altre nubi e precipitazioni si preparano per la regione, in particolare per il settore settentrionale, con ventilazione meridionale in rinforzo; le temperature già peraltro diminuite in questi ultimi giorni, per giovedì, si manterranno su valori stazionarie, ma la tendenza per i prossimi giorni va verso una diminuzione anche se non si tratterà di un crollo in quanto le correnti dominanti saranno sempre di provenienza sud occidentale. Poi per venerdì 20, avremo una generale intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni che potranno essere localmente di forte intensità; per il fine settimana ancora precipitazioni anche sotto forma di temporale ma non mancheranno locali schiarite e le temperature tenderanno a calare di qualche grado». Spazio all’autunno.