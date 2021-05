Mi Rifiuto, concluso il progetto ‘Un sacco di buoni propositi’

Con le iniziative realizzate con i plessi scolastici di Casteltodino, Castel dell’Aquila, Montecastrilli e Avigliano Umbro, si concludono le attività ‘outdoor’ di ‘Mi Rifiuto’ in collaborazione con le scuole, almeno per quest’anno. Proseguono invece le attività da remoto realizzate da Silvia Guerrieri con gli alunni della scuola primaria di Ferentillo e Arrone.

Montecastrilli e Avigliano Umbro

Divisi in due gruppi, insieme ai volontari delle pro loco, lunedì i volontari sono intervenuti sui piazzali antistanti gli edifici comunali di Montecastrilli e Avigliano Umbro. «Un’attività insolita per noi – dicono – non solo per il contesto, ma siamo stati ugualmente soddisfatti di aver potuto dare concretezza alle aspettative degli alunni coinvolti in questa iniziativa. Un particolare ringraziamento va al corpo docente coinvolto ed alla insegnante che ha coordinato il progetto, Ilaria Petrelli. Un sentito ringraziamento all’assessore Sensini del Comune di Montecastrilli sempre molto attenta alle problematiche ambientali. Così pure ringraziamo la Cosp Tecno Service per il supporto che ci è stato fornito. Al termine della giornata abbiamo avuto un nuovo incontro con gli alunni per fare un resoconto di quanto raccolto. Uno scambio di vedute con domande estremamente interessanti e momenti a tratti emozionanti vista la grande attenzione che tutti loro hanno mostrato per la cura dell’ambiente. Ognuno dei ragazzi ha, poi, ricevuto, dalle insegnanti, il nostro piccolo attestato di partecipazione al progetto ‘Un sacco di buoni propositi’.

Casteltodino e Castel dell’Aquila

Come già avvenuto lunedì, i volontari di ‘Mi Rifiuto’ martedì hanno avuto un primo ‘contatto’ con gli alunni delle classi seconde della scuola primaria di Casteltodino e Castel dell’Aquila, attraverso un collegamento su Meet. «I ragazzi ci hanno indicato, in questo modo, i luoghi che loro frequentano e che avrebbero voluto vedere nuovamente senza rifiuti e noi ci siamo impegnati a ripulirli per loro. I giardini di palazzo Massa a Casteltodino e il parco Venere a Castel dell’Aquila», i luoghi prescelti ai quali i volontari del gruppo civico si sono dedicati unitamente ai volontari delle due pro loco e a quelli dell’associazione Portaperta di Casteltodino. «Al termine delle attività, a tutti i ragazzi coinvolti nell’iniziativa è stato consegnato, dalle loro insegnanti, il nostro piccolo attestato di partecipazione al progetto ecologico ‘Un sacco di buoni propositi’».

Bilancio positivo

«Il nostro personale bilancio di questa ‘due giorni’ – scrivono i volontari – è assolutamente positivo, in particolar modo per l’energia che ci è stata trasmessa e la grande attenzione al problema dimostrata da tutti i piccoli alunni coinvolti. Un’attività tutt’altro che semplice da realizzare con quattro location da gestire in due giorni e con tutte le difficoltà che l’emergenza sanitaria ha comportato ma che siamo comunque riusciti a portare a termine grazie al supporto di tutte le istituzioni coinvolte ed alla perfetta sinergia che si è instaurata. E una gestione attenta e condivisa di questa iniziativa non poteva non dare gli ottimi risultati che, in effetti, sono stati ottenuti. Non appena le condizioni meteo ce lo consentiranno torneremo ad operare nel nostro ‘habitat naturale’, il comune di Terni, per continuare l’attività di sensibilizzazione verso il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti».