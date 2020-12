Modifica centralina per risparmiare gasolio: maxi multa

Voleva risparmiare gasolio e per farlo ha modifica la centralina del motore non usando l’additivo per abbattere le sostanze inquinanti in uscita dai tubi di scarico della bisarca. Per questo un 60enne romano, dipendente di una ditta di Terni, è stato sanzionato per 400 euro dalla polizia Stradale di Siena dopo un controllo avvenuto a Monteriggioni, in Toscana.

L’ispezione

Il controllo c’è stst lungo la Siena-Firenze. L’uomo era partito dal porto di Civitavechia per trasportare alcune auto a Vicenza quando è stato bloccato dagli agenti: si sono accorti di una cassettina che inviava alla centralina informazioni sbagliate facendo credere che l’additivo era in circolo. Non era così e ciò provocava la fuoriuscita di gas nocivi per l’ambiente. Per lui multa da 400 euro, ritiro della carta di circolazione e stop del tir: dovrà superare una nuova revisione per tornare a circolare.