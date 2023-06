Monte Castello di Vibio, c’è la sagra dell’agnello scottadito e dei prodotti tipici

Tempo di gastronomia e musica anche a Monte Castello di Vibio (Perugia) dove, dal 30 giugno al 9 luglio, ci sarà la tradizionale sagra dell’agnello scottadito e dei prodotti tipici umbri:«Dopo la sospensione a causa della pandemia, il comitato ha lavorato incessantemente per preparare non solo la tavola, ma anche lo svago per i più piccoli, senza trascurare gli amanti del liscio e della musica disco», specificano gli organizzatori. Con tanto di nuova pista iscio al campo sportivo da 300 metri quadrati. Menù realizzato con prodotti del territorio.

