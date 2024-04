Montecastrilli, c’è la sagra della chianina e del suino Umbria

Primavera, bel tempo, temperature in ascesa e si riparte con le sagre. A Montecastrilli preparativi in corso per un evento che scatterà venerdì 19 aprile: si tratta della sagra della chianina e del suino Umbria presso gli impianti sportivi. L’iniziativa gastronomica rientra nell’ambito della 69° ‘Festa del trattore’ (Agricollina), in programma da venerdì 26 con la consueta mostra mercato delle macchine agricole, collinari, zootecnica e animali da cortile. Come di consueto in azione per l’organizzazione c’è la pro loco. Il 25 aprile ci sarà invece l’inaugurazione delle sei grandi panchine a Montecastrilli e nelle frazioni di Farnetta, Castel dell’Aquila, Quadrelli, Casteltodino e Collesecco.

